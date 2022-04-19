Fellah köftesi tarifi: Fellah köftesi malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı ​

Evde yapabileceğiniz enfes bir lezzet; fellah köftesi... Peki, fellah köftesi nasıl yapılır? Yapması kolay, yemesi lezzetli fellah köftesi tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

FELLAH KÖFTESİ NASIL YAPILIR? ADIM ADIM FELLAH KÖFTESİ TARİFİ

Fellah köftesi ve benzeri nohutlu ekşili köfte, basalla ya da sıkıcık çorbası gibi bulgur köftesi içeren tariflerin köftelerini hazırlarken karışımı ezerek yoğurmalısınız. Malzemeleri sadece karıştırdığınız takdirde şekillendirmesi zor olacak ve pişirirken dağılacaktır.

FELLAH KÖFTESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 su bardağı kısırlık bulgur,

1/2 su bardağı irmik,

1,5 su bardağı sıcak su,

1/2 su bardağı un,

1 tatlı kaşığı domates salçası,

Tuz, karabiber, yenibahar.

Sosu için;

3 adet domates,

1 diş sarımsak,

3-4 yemek kaşığı zeytinyağ,

1 yemek kaşığı domates salçası,

2 yemek kaşığı nar ekşisi,

Kuru nane, pul biber,

1 çay bardağı sıcak su.

Üzeri için;

Sarımsaklı yoğurt,

Süslemek için maydanoz ve pul biber.

FELLAH KÖFTESİNİN YAPILIŞI

Bulgur, irmik, su ve tuzu bir tencereye alıp çok kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin ve kapağı kapalı şekilde el dayanacak sıcaklığa gelmesini bekleyin,

Sos için zeytinyağını bir tencereye alıp kızdırın içine ezilmiş sarımsakları ekleyip kavurun,

Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun,

Rendelediğiniz domatesleri de ekleyip suyunu çekene kadar pişirin,

Suyu ekleyip birkaç dakika daha kaynatın,

Tuz, nar ekşisi, nane ve pul biberini ekleyip ateşten alın,

Bulgurlu karışım el dayanacak sıcaklığa gelince içine un, salça ve baharatlarını ekleyip yoğurun,

Hamurdan küçük parçalar kopararak yuvarlayın ve parmağınızla ortasına bastırarak şekillendirin,

Bolca suyu bir tencerede kaynatın,

Köftelerinizi içine atıp köfteler suyun üstünde yüzmeye başlayana kadar haşlayın ve bir kevgir yardımıyla süzerek alıp sos tavasına ekleyin ve birlikte bir taşım daha pişirip ateşten alın,

Köfteleri servis tabaklarına paylaştırıp üzerlerine sarımsaklı yoğurt gezdirin, kıyılmış maydanoz ve pul biber serpin.

**Afiyet olsun.

FELLAH KÖFTESİ PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Fellah köftesinin hazırlanma süresi 60 dakika, pişirme süresi 25 dakikadır.

FELLAH KÖFTESİNİN KALORİSİ

Fellah köftesinde 141,1 k.kalori bulunmaktadır.

FELLAH KÖFTESİ TARİFİNİN ZORLUK SEVİYESİ NEDİR?

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FELLAH KÖFTESİ PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

Fellah köftesi yaparken kullanılacak bulgur oldukça önemlidir. İnce kısırlık bulgur kullanarak köftenin kıvamını tutturabilirsiniz.

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Köftenin lezzetini arttırmak için, şekil verdiğiniz harçları buzdolabında 30 dakika dinlendirebilirsiniz.

Sos hazırlarken önce salçayı ve baharatları koyun. Sarımsağı sosun en sonunda koyarak aromasını arttırabilirsiniz.

Köfteyi servis ederken üzerine bir miktar nar ekşisi ekleyerek tadını güzelleştirebilirsiniz.

FELLAH KÖFTESİNİN FAYDALARI

Fellah köftesi içerisinde bulunan bulgur glisemik indeksi düşük olduğundan kan şekeri seviyesini birden yükseltip düşürmeyeceği için ve içerdiği lif ile hem sindirim sistemi sağlığını koruyacak hem de kan şekerinin normal seviyede kalmasını sağlayacaktır. Domates salçasının ve domatesin içerdiği likopen ile de kanser ve çeşitli serbest radikallerden vücudun ve hücrelerin korunması sağlanacaktır. Aynı zamanda içinde kullanılan maydanoz ve yeşil soğanın da mineral ve vitamin içeriklerinin size birçok faydası olacaktır.

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FELLAH KÖFTESİ KİLO ALDIRIR MI?

Ortalama olarak bir porsiyon fellah köftesi 332 kkal kadar bir enerji sağlıyor. Bir porsiyondan daha fazla yenilecek olan fellah köftesi kilo problemi yapabilir fakat bir porsiyon fellah köftesini korkmadan tüketebilirsiniz.

FELLAH KÖFTESİ NEDİR? HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Fellah köftesi, bulgur, yumurta, un ve sıcak su ile hazırlanan hamura şekil verilerek yapılan köftelerin haşlanması ve sarımsaklı-salçalı sos ile lezzetlendirilmesi ile ortaya çıkan bir yemektir.

Fellah, Arapçada çiftçilikle uğraşan kimselere verilen isimdir. Aynı zamanda Mısır köylülerine verilen ismidir. Türkiye’de ise genellikle Adana ve Mersin illerinde yaşayan Araplara verilen isimdir. Bu şekilde adlandırılmalarının sebebi ise yerleştikleri bölge olan Çukurova’da çiftçilik yapmalarıdır. Yemeğin ortaya çıkış hikayesi bilinmemekle birlikte adının çiftçilikle uğraşan halktan aldığı aşikardır. Farklı bölgelerde farklı şekillerde yapılmakta ve farklı isimlerle bilinmektedir. Bazı bölgelerde sarımsaklı köfte ve soslu köfte isimleriyle bilinir.

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