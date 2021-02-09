Fenerbahçe Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı ne zaman saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek finalinde bu akşam saat 20.45'te Fenerbahçe evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir'de Visca, Aleksic, Caiçara sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı. Fenerbahçe'de Gustavo'nun durumu henüz belli değil. Fenerbahçe'de Mesut Özil'in bu akşam ki maçta oynayıp oynamayacağı ise henüz belli değil. Peki, Fenerbahçe (FB) Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı ne zaman saat kaçta?