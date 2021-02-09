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Fenerbahçe Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı ne zaman saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek finalinde bu akşam saat 20.45'te Fenerbahçe evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir'de Visca, Aleksic, Caiçara sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı. Fenerbahçe'de Gustavo'nun durumu henüz belli değil. Fenerbahçe'de Mesut Özil'in bu akşam ki maçta oynayıp oynamayacağı ise henüz belli değil. Peki, Fenerbahçe (FB) Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı ne zaman saat kaçta?

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçe Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı

​Fenerbahçe Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek finalinde bu akşam Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, idman, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmanın ardından duran top organizasyonlarıyla antrenman sona erdi.

Tedavilerine devam edilen Edin Visca, Junior Caiçara, Boli Bolingoli-Mbombo, Danijel Aleksic, Tolga Ciğerci ve Nacer Chadli çalışmaya katılmadı.

Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner ve Hasan Ali Kaldırım'ın durumlarının ise yarın yapılacak kontroller sonrasında netleşeceği belirtildi.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Başakşehir maçı 9 Şubat Salı günü saat 20:45'te ATV ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE - Harun, Gökhan, Sadık, Szalai, Novak, Ozan, Mert Hakan, Mesut Özil, Osayi, Sinan, Thiam

BAŞAKŞEHİR - Mert, Uğur, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Ndayisghimiye, Fernandes, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Daha sonra üç gruba ayrılarak pas ve top kapma idmanı yapan sarı-lacivertli oyuncular, çift kale taktik maçın ardından bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

Tedavileri süren Dimitris Pelkas ve Marcel Tisserand'ın özel programları doğrultusunda çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

Fenerbahçe, idmanın ardından tesislerde kampa girdi.




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