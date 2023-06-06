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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası final maçında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek

Ziraat Türkiye Kupası’nda finalin adı belli oldu. Fenerbahçe Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası finali kapsamında karşı karşıya geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu finalin nerede ve hangi tarihte oynanacağına ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Ziraat Türkiye Kupası finali nerede ve zaman oynanacak? sorusu da böylece yanıtlanmış oldu. Peki, Ziraat Türkiye kupası Fenerbahçe Başakşehir finali ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

10:54 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası final maçında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i yenerek kupayı kazanmaya çalışacak. Peki, Fenerbahçe-Medipol Başakşehir ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NEREDE VE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline ilişkin duyuruyu yaptı. Buna göre, 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanması kararlaştırıldı.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR ZTK FİNAL MAÇI HANGİ, KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası final maçı tarihi belli oldu. Fenerbahçe Medipol Başakşehir ZTK final maçı 11 Haziran Pazar günü saat 20.45’te oynanacak. Maç, A Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BİLETLER NE ZAMAN SATILACAK?

Ziraat Türkiye Kupası finali karşılaşması olan Fenerbahçe-Başakşehir maçının biletleri henüz satışa çıkmadı. Fenerbahçe-Başakşehir maçının biletlerinin maçtan birkaç gün önce satışa çıkması bekleniyor.



#ziraat türkiye kupası
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#ztk final maçı
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