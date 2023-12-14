Fenerbahçe - Spartak Trnava maç kadrosu ve muhtemel 11’ler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. haftasında evinde Spartak Trnava ile karşılaşacak. Grupta Ludogorets ve Nordsjaelland yenilgisi sonrası 9 puana gerileyerek 3. sırada yer alan Fenerbahçe bugün 3 puanla dönmesi halinde son 16 turuna kalmaya hak kazanacak. Fenerbahçe - Spartak Trnava maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

FENERBAHÇE

40 Dominik Livakovic

3 Samet Akaydin

6 Alexander Djiku

21 Bright Osayi-Samuel

7 Ferdi Kadıoğlu

10 Dusan Tadic

17 İrfan Can Kahveci

27 Miguel Crespo

35 Fred

53 Sebastian Szymanski

9 Edin Dzeko

SPARTAK TRNAVA

71 Dominik Takac

18 Martin Sulek

24 Kristian Kostrna

26 Sebastian Kosa

23 Erik Daniel

28 Martin Bukata

29 Martin Mikovic

97 Kelvin Ofori

11 Philip Azango Elayo

57 Michal Duris

80 Adrian Zeljkovic

FENERBAHÇE-SPARTAK TRNAVA MAÇINA DOĞRU

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta mücadelesinde yarın Fenerbahçe 'ye konuk olacak Spartak Trnava'nın teknik direktörü Michal Gasparik, maçın zorluğunun farkında olduklarını ancak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan 41 yaşındaki Slovak teknik adam, "Bizi yarın çok zor bir maç bekliyor. Fenerbahçe'ye puan lazım. Sahaya çıkıp elimizden geleni yapacağız. İyi bir maç olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile oynadığı maçta Fenerbahçe'nin zayıf taraflarını gördüklerini aktaran Gasparik, "Orada 6 gol yediler. Biz aynı deplasmanda 1-1 berabere kaldık. Ama buradaki maç farklı. Seyircileri önünde oynayacaklar. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok." ifadelerini kullandı.

Gasparik, sakat futbolcuların fazlalığıyla ilgili soruya, "Çok eksiğimiz var. Yedeklerimiz de iyi kalitede futbolcular. Orta sahada biraz fazla eksiğimiz var ama iyi bir 11'le çıkıp, istediğimiz mücadeleyi vereceğimize inanıyorum. Fenerbahçe'ye karşı çok fazla risk almayan bir kadromuz olacak." yanıtını verdi.

Gasparik, stadın atmosferiyle ilgili soru üzerine, "Fenerbahçe'nin sahasında çok iyi bir atmosfer olduğunu biliyoruz, bundan en az şekilde etkilenerek istediğimiz sonucu almak istiyoruz." dedi.

- BERNAT: "BİZİ NASIL BIR MAÇIN BEKLEDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Orta saha oyuncusu Jan Bernat ise, "Bizi nasıl bir maçın beklediğini biliyoruz. Atmosferin nasıl olacağını biliyoruz. Çıkıp oynayacağız. Böyle atmosferleri bütün futbolcular sever." diye konuştu.

Fenerbahçe maçını sabırsızlıkla beklediklerini belirten Bernat, rakiplerinin kadrosundaki oyuncuların kalitesini bildiklerini, ancak bunun kendilerini daha da motive ettiğini kaydetti.

- SPARTAK TRNAVA HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Slovak temsilcisi Spartak Trnava, yarınki mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Ülker Stadı'nda, teknik direktör Michal Gasparik yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Maç toplantısıyla başlayan idman, koşu ve ısınma hareketleriyle devam etti. Futbolcular antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Fenerbahçe maçının taktiğini çalıştı.















