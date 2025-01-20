Ahmed Şara'dan Suriye'de İran Rusya ve İsrail ile ilgili yeni karar

Suriye Geçiş ve Limanlar İdaresi, dün yayımladığı yeni bir düzenlemeyle İran, Rusya ve İsrail menşeli ürünlerin ülkeye girişini engelledi. Daha önce de İran ve İsrail vatandaşlarının ülkeye girişleri yasaklanmıştı.

1 /8 Suriye'de, katliamcı Beşşar Esed rejiminin sona ermesinin ardından değişim rüzgarları hızla yayılmaya başladı.



2 /8 Ahmed Şara'nın liderliğindeki Suriye Milli Güçleri'nin Suriye'yi yeniden inşa etme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

3 /8 Bu çerçevede terörle mücadeleyi de ön planda tutan geçici yönetim, Esad rejimine destek veren ülkelere yönelik yaptırım uygulamalarını genişletiyor.



4 /8 Suriye Geçiş ve Limanlar İdaresi, dün yayımladığı bir genelgeyle İran, Rusya ve İsrail menşeli malların Suriye'ye girişini yasakladığını açıkladı.



5 /8 Maliye Bakanlığı'nın 17 Aralık tarihli genelgesine dayanan bu kararın, kara ve deniz sınır kapıları da dahil olmak üzere tüm liman yönetimlerine iletileceği bildirildi.



6 /8

7 /8 Bu karar, daha önce İran ve İsrail vatandaşlarının Suriye'ye girişini yasaklayan genelgenin ardından alındı.

