Endonezya'da tüyler ürperten olay: 9 metrelik piton 36 yaşındaki kadını yedi

Endonezyalı bir kadın, dokuz metrelik dev piton tarafından korkunç şekilde öldürüldü. Kocası, eşini bulduğunda gördüklerine inanamadı.
The Sun gazetesinin haberine göre, Güney Sulawesi'nin Siteba köyünde 36 yaşındaki Siriati, hasta çocuğuna ilaç almak için evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Siriati'nin eve dönmemesi üzerine polis, kadını bulmak için arama çalışmalarına başladı.
Eşi Adiansya, yılanın Siriati'yi kafasından yutmaya çalışırken buldu ve onu kurtarmak için yılanı öldürdü, ancak Siriati çoktan ölmüştü.
Köylüler yardım çağırdı ve Siriati'nin bedeni eve getirildikten sonra ertesi sabah Siteba köyünde defnedildi.
Walenrang Polis Şefi, Siriati'nin bedeninin bozulmamış halde bulunduğunu, ancak kemiklerinin ezilmiş olabileceğini söyledi.
Ayrıca, kurbanın bacağında yılan ısırığı olduğundan şüphelenilen bir yara vardı.
SON BİR AYDA İKİNCİ OLAY
Siriati, son 24 günde piton tarafından yutularak hayatını kaybeden ikinci kadın oldu. 9 Haziran'da Güney Sulawesi'nin Kalempang köyünde 45 yaşındaki bir kadının cesedi, 5 metrelik bir pitonun içinden çıkarılmıştı.