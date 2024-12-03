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Gizemli hastalık alarmı: Bir ayda 143 kişi hayatını kaybetti

Gizemli hastalık alarmı: Bir ayda 143 kişi hayatını kaybetti

20:223/12/2024, Salı
AA
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kwango eyaletinde, "bilinmeyen hastalık" nedeniyle son 2 haftada 143 kişi hayatını kaybetti.

Kwango eyaleti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, henüz anlaşılamayan bu hastalığın Kwango eyaletine bağlı Panzi kasabasında etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, Panzi'de son 2 haftada 143 kişinin "bilinmeyen hastalık" nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kongo Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsünden salgın hastalıklar konusunda uzman bir ekibin bölgede çalışmalara başladığı belirtilen açıklamada, halka Kovid-19 salgını sırasında uygulanan önlemlere benzer şekilde tokalaşmaktan kaçınma, ellerin düzenli yıkanması ve gerekli olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısı yapıldı.

Hastalarda görülen belirtiler arasında ateş, baş ağrısı, öksürük, solgunluk ve anemi yer alıyor. 

#Gizemli hastalık
#Kongo
#Kongo Demokratik Cumhuriyeti

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