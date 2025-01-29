Hindistan'daki Maha Kumbh Mela Festivali'nde izdiham

Ganj (Ganga), Yamuna ve Saraswati nehirlerinin birleşim noktası olan Sangam'da bir araya gelen pek çok insan nehirlerde yıkanarak festivalin ritüellerini gerçekleştirdi.
Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Prayagraj şehrinde düzenlenen Maha Kumbh Mela Festivali devam ediyor.
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Festivalde yakınlarını ve eşyalarını kaybedenler oluşturulan kayıt merkezlerine gelerek başvuruda bulunuyor.
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