Suriye’nin Şam Kırsalı ilinde milyonlarca dolarlık bağış kampanyası düzenlendi

23:3820/09/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber

Suriye’nin Şam Kırsalı ilinde yeniden imar için düzenlenen bağış kampanyasında yaklaşık 70 milyon dolar toplandı.

Suriye Kültür Bakanlığı’nın himayesinde, bölgenin yeniden imarı, kalkınması ve altyapı çalışmaları için bir kampanya başlatıldı.



Şam Kırsalı için düzenlenen, halkın ve bağışçıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, yaklaşık 70 milyon dolar toplandı.



Katılımcılar arasında Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu da yer aldı.



Suriye’nin Şam Kırsalı ili, iç savaş boyunca pek çok saldırının hedefi olmuş, büyük yıkıma uğramıştı.



Altyapısı ciddi şekilde zarar gören bölge, kapsamlı bir yeniden imar ve kalkınma sürecine ihtiyaç duyuyor.



Daha önce de Suriye’nin çeşitli illerinde bağış etkinlikleri düzenlenmiş, imar ve kalkınma için Deyrizor’da 30 milyon, Dera’da 40 milyon, Humus’ta ise 24 Milyon dolar bağış toplanmıştı.



