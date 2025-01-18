Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Altın fiyatları rekor seviyede: Hafta sonu fiyatlar ne kadar?

Altın fiyatları rekor seviyede: Hafta sonu fiyatlar ne kadar?

12:4718/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>İşte kuyumculardaki altın fiyatları...</p>
İşte kuyumculardaki altın fiyatları...

Altın fiyatları hafta sonu değişim göstermediği ve serbest piyasada altın fiyatları işleme kapalı olduğu için Cuma günü oluşan fiyatlardan kuyumcular üzerinden alım-satım yapılıyor.

Kuyumcularda gram altın 3069 liradan alınırken 3112 liradan satılıyor. Has altın 3084 liradan alınırken 3102 liradan satılıyor.

Yeni çeyrek altın 5028 liradan alınırken 5078 liradan satılıyor. Eski çeyrek altın 4935 liradan alınıp 5000 liradan satılıyor.

Yeni yarım altın 10 bin 56 liradan alınırken 10 bin 156 liradan satılıyor. Eski yarım altın 9870 liradan alınırken 10 bin 1 liradan satılıyor.

Yeni tam altın 20 bin 49 liradan alınırken 20 bin 228 liradan satılıyor. Eski tam altın 19 bin 741 liradan alınırken 19 bin 940 liradan satılıyor.


18 OCAK GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

#Altın
#Kuyumcu
#Altın fiyatları

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1999 sonrası sigortalı çalışanların beklentisi: Kademeli emeklilik 2025'te çıkacak mı?