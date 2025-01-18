Yeni tam altın 20 bin 49 liradan alınırken 20 bin 228 liradan satılıyor. Eski tam altın 19 bin 741 liradan alınırken 19 bin 940 liradan satılıyor.





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