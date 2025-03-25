Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Bayramda uzun yola çıkacak sürücüler dikkat: Son güne bırakmayın

Bayramda uzun yola çıkacak sürücüler dikkat: Son güne bırakmayın

Pınar Görgü
Pınar Görgü
11:4525/03/2025, Salı
IHA
Yeni Şafak
Sonraki haber

Bu yıl hem Ramazan Bayramı hem de zorunlu kış lastiği bitiş sezonu aynı günlere denk geliyor. Lastikçiler, bayram öncesi yola çıkacak olan sürücüleri uyardı. Peki, güvenli seyahat için nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Sürücüler hem kış lastiği değişimi hem yaza geçiş süreci hem de Bayramda yola çıkmasan önce araçlarına bakım yaptırıyor.

Lastikçiler, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala sürücülere uyarılarda bulundu.

"Mağduriyet yaşanmaması için"

Sürücülerin yoğunluk yaşamaması için lastikçilere gitmesi gerektiğini belirten Lastikçi Ümit Sel, "Bayrama bırakmadan şimdiden işi çözmek daha sağlıklı. Çünkü bayramda yoğun olacağını düşünüyoruz. Mağduriyet yaşanmaması veya sıkıntı olmaması için şimdiden değişim yapmalarında fayda var. Yolculuk yapacak sürücüler. Araçlarımızda kıştan çıktı. Hem periyodik bakımlarını hem de yazlık kontrollerini, yağ bakımlarını, lastik değişimlerini, bu sakin günlerde halletmelerinde fayda var" dedi.

"Kış şartlarından çıkan araçların kontrol ettirilmesi gerekir"

Araçların kış şartlarından geçtiğini ve bakım görmeden yola çıkılmamasını belirten Sel, "Sürücülerin yola çıkmadan önce kesinlikle lastiklerini kontrol ettirmeleri gerekiyor. Zamanları geldiyse filtrelerimizin, yağlarımızın değişmesi gerekiyor. Gelmediyse en azından kontrollerinin yapılması lazım. Bununla ilgili yapılması gereken bir kaç kontrol var.

Kış şartları sebebi ile aracınızın alt düzeneğinde herhangi bir olumsuzluk oluşmuş mu? Yürüyen düzen aksamında, frenlerinde herhangi bir aşınma veya dezenformasyon oluşmuş mu? Cam silecek süpürgelerinin yenilenmesi, silecek sularının değiştirilmesi gibi bir takım periyodik bakımlar var. Sürücüler bunları kontrol ettirmeli" ifadelerini kullandı.

Peki, güvenli seyahat için nelere dikkat edilmeli?

Araca biner binmez klimayı açmayın

İki saatte bir mola verin

Hız ve güvenlik kurallarına uyun

Öfkenizi kontrol edin, acele etmeyin

Yol hipnozuna dikkat: Gözleriniz bir noktaya takılır ve göz kapaklarınız ağırlaşmaya başlarsa, aracı güvenli bir yerde durdurup dinlenin veya mümkünse şoför değiştirin.


#Ramazan Bayramı
#sürücü
#araç
#Seyahat

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kadir gecesi bugün mü, yarın mı? 2025 Diyanet Kadir gecesi tarihi