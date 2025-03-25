Bayramda uzun yola çıkacak sürücüler dikkat: Son güne bırakmayın

Bu yıl hem Ramazan Bayramı hem de zorunlu kış lastiği bitiş sezonu aynı günlere denk geliyor. Lastikçiler, bayram öncesi yola çıkacak olan sürücüleri uyardı. Peki, güvenli seyahat için nelere dikkat edilmesi gerekiyor?
Sürücüler hem kış lastiği değişimi hem yaza geçiş süreci hem de Bayramda yola çıkmasan önce araçlarına bakım yaptırıyor.
Lastikçiler, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala sürücülere uyarılarda bulundu.
"Mağduriyet yaşanmaması için"
Sürücülerin yoğunluk yaşamaması için lastikçilere gitmesi gerektiğini belirten Lastikçi Ümit Sel, "Bayrama bırakmadan şimdiden işi çözmek daha sağlıklı. Çünkü bayramda yoğun olacağını düşünüyoruz. Mağduriyet yaşanmaması veya sıkıntı olmaması için şimdiden değişim yapmalarında fayda var. Yolculuk yapacak sürücüler. Araçlarımızda kıştan çıktı. Hem periyodik bakımlarını hem de yazlık kontrollerini, yağ bakımlarını, lastik değişimlerini, bu sakin günlerde halletmelerinde fayda var" dedi.
"Kış şartlarından çıkan araçların kontrol ettirilmesi gerekir"
Araçların kış şartlarından geçtiğini ve bakım görmeden yola çıkılmamasını belirten Sel, "Sürücülerin yola çıkmadan önce kesinlikle lastiklerini kontrol ettirmeleri gerekiyor. Zamanları geldiyse filtrelerimizin, yağlarımızın değişmesi gerekiyor. Gelmediyse en azından kontrollerinin yapılması lazım. Bununla ilgili yapılması gereken bir kaç kontrol var.
Kış şartları sebebi ile aracınızın alt düzeneğinde herhangi bir olumsuzluk oluşmuş mu? Yürüyen düzen aksamında, frenlerinde herhangi bir aşınma veya dezenformasyon oluşmuş mu? Cam silecek süpürgelerinin yenilenmesi, silecek sularının değiştirilmesi gibi bir takım periyodik bakımlar var. Sürücüler bunları kontrol ettirmeli" ifadelerini kullandı.
Peki, güvenli seyahat için nelere dikkat edilmeli?
Araca biner binmez klimayı açmayın
İki saatte bir mola verin
Hız ve güvenlik kurallarına uyun
Öfkenizi kontrol edin, acele etmeyin
Yol hipnozuna dikkat: Gözleriniz bir noktaya takılır ve göz kapaklarınız ağırlaşmaya başlarsa, aracı güvenli bir yerde durdurup dinlenin veya mümkünse şoför değiştirin.