Bayramda uzun yola çıkacak sürücüler dikkat: Son güne bırakmayın

"Mağduriyet yaşanmaması için"

Sürücülerin yoğunluk yaşamaması için lastikçilere gitmesi gerektiğini belirten Lastikçi Ümit Sel, "Bayrama bırakmadan şimdiden işi çözmek daha sağlıklı. Çünkü bayramda yoğun olacağını düşünüyoruz. Mağduriyet yaşanmaması veya sıkıntı olmaması için şimdiden değişim yapmalarında fayda var. Yolculuk yapacak sürücüler. Araçlarımızda kıştan çıktı. Hem periyodik bakımlarını hem de yazlık kontrollerini, yağ bakımlarını, lastik değişimlerini, bu sakin günlerde halletmelerinde fayda var" dedi.