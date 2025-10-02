Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir belli oldu

Kiralar neden yüksek





Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve uluslararası gayrimenkul uzmanı Bayram Tekçe, yaptığı değerlendirmede, listede yer alan şehirlerde kiraların yüksek olmasının genellikle satış fiyatlarının da yüksek olmasından kaynaklandığını belirterek, "Talep arttığında, yatırımcılar 'yatırımın geri dönüş süresi' beklentisiyle satış fiyatlarını yükseltebiliyor. Kira gelirinin cazip olması, yatırımcılar için bu şehirleri daha çekici hale getiriyor." dedi.





Tekçe, kiralardaki yükselişin diğer nedenlerine ilişkin şunları söyledi:

"Küreselleşme ve iş gücünün şehir merkezine göçü ve beyaz yakalı çalışanların şehir merkezlerini tercih etmesi hem yerel hem uluslararası talebi artırıyor. Bu durum özellikle finans, teknoloji ve medya merkezlerinde yoğun şekilde etkili oluyor. Artan turist yoğunluğu, şehir merkezinde otel talebini aşabiliyor. Şehir merkezlerinde artan turizm potansiyelini otellerin karşılayamaması ve Airbnb gibi dijital platformların gelişmesiyle her bir apartman dairesi gelir modeline dönüştü. Arzın daralmasıyla imar ve arazi sınırlılığı da kiraları ve satış fiyatlarını yukarı çekiyor. Yüksek talep de arz sıkışık olduğunda fiyatları yukarı çekiyor. Bu da kira maliyetlerinin sürekli yükselmesine yol açabiliyor."