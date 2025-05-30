Türk Deniz Kuvvetleri, nükleer tahrikli ilk yerli denizaltı projesi NÜKDEN’i resmen başlattı. ABD, Rusya ve Çin gibi süper güçlerin sahip olduğu teknolojiyle Türkiye de dünyanın 7'inci nükleer denizaltı sahibi ülkesi olma yolunda ilerliyor. İşte NÜKDEN projesiyle ilgili tüm detaylar...

1 /14 NÜKDEN (Nükleer Tahrikli Denizaltı) Projesi, Türkiye'nin savunma sanayiinde önemli bir adımı temsil eden ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin nükleer enerjiyle çalışan denizaltılara sahip olmasını hedefleyen bir girişim.

2 /14 Proje, 2025 yılı Mayıs ayında İstanbul'da düzenlenen 12. Deniz Sistemleri Semineri'nde Denizaltı Filosu Komutanı Tümamiral Timur Yılmaz tarafından kamuoyuna duyuruldu.



3 /14 NÜKDEN Projesi'nin amacı ve önemi

NÜKDEN Projesi'nin temel amacı, Türkiye'nin denizlerdeki caydırıcılığını ve operasyonel kabiliyetini artırmak. Nükleer tahrikli denizaltılar, su yüzeyine çıkmadan aylarca görev yapabilme yeteneğine sahip, bu da onları özellikle uzun menzilli ve stratejik görevler için ideal kılıyor.



4 /14 Bu özellik, Türk Deniz Kuvvetleri'nin Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Hint Okyanusu gibi bölgelerde daha etkin bir rol oynamasına olanak tanıyacak.



5 /14 Teknik ve stratejik detaylar

Projenin en kritik bileşenlerinden biri olan nükleer reaktör tipi henüz kesinleşmedi. Ancak, kompakt yapıları ve deniz platformlarına uygunlukları nedeniyle erimiş tuz reaktörleri (Molten Salt Reactor - MSR) üzerinde değerlendirmeler yapılmakta.



6 /14 Nükleer denizaltılar, yakıt ikmali gerektirmeksizin uzun süreli görevlerde bulunabilir, bu da Türkiye'nin "mavi vatan" doktrini doğrultusunda açık denizlerde etkinliğini artırma hedefiyle uyumlu.



7 /14 Projenin gelişim süreci

NÜKDEN Projesi, Türkiye'nin daha önce başlattığı MİLGEM (Milli Gemi) ve MİLDEN (Milli Denizaltı) projelerinin devamı niteliğinde.



8 /14 MİLDEN Projesi kapsamında geliştirilen denizaltıların inşası 2025 yılında başlamış olup, ilk teslimatın 2031 yılında gerçekleştirilmesi planlanmakta. NÜKDEN Projesi'nin de benzer bir zaman çizelgesine sahip olması beklenmekte.



9 /14 Caydırıcı bir güç

NÜKDEN Projesi'nin hayata geçirilmesiyle Türkiye, nükleer tahrikli denizaltıya sahip olan yedinci ülke olma yolunda ilerliyor.



10 /14 Bu, Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltma ve küresel ölçekte caydırıcı bir güç olma hedefleriyle uyumlu. 2025 itibarıyla nükleer tahrikli denizaltıya sadece 6 ülke sahip. Türkiye, NÜKDEN projesiyle bu ülkeler arasına girecek.



11 /14 Nükleer denizaltıya sahip ülkeler hangileri?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

En büyük ve en gelişmiş nükleer denizaltı filosuna sahiptir. Sınıflar: Ohio, Virginia, Seawolf, Los Angeles







12 /14 Rusya

Soğuk Savaş’tan bu yana büyük bir nükleer denizaltı filosu var. Sınıflar: Borei, Yasen, Akula, Oscar

Birleşik Krallık (İngiltere)

Stratejik nükleer caydırıcılık açısından önemli bir rol oynar. Sınıflar: Vanguard, Astute











13 /14 Fransa

Hem saldırı hem balistik füze taşıyabilen nükleer denizaltılara sahiptir. Sınıflar: Triomphant, Suffren

Çin

Donanmasını hızla modernize eden Çin, nükleer denizaltı filosunu genişletiyor. Sınıflar: Jin, Shang, Han









