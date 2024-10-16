İlk kez vitrine çıkıyor: 5. nesil askeri araç doğduğu topraklarda tanıtılacak

Bu yıl Suudi Arabistan'daki World Defense Show'da ilk kez vitrine çıkan PARS ALPHA 8x8, SAHA EXPO ile bu kez doğduğu topraklarda ilk kez tanıtılacak.





Mekanize piyadenin muharebe alanında görevini üstün başarıyla icra etmesine olanak sağlamak için üretilen PARS ALPHA 8x8, FNSS'nin kara sistemlerindeki uzmanlığının ve değişen kullanıcı gereksinimlerinin karşılanması öngörüsünün sahadaki bir yansıması olarak dikkati çekiyor.