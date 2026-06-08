İslam Memiş’ten haftanın ilk günü mesajı: Nakdim olsaydı bu fırsatı kaçırmazdım

Küresel piyasalarda artan satış baskısı yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırırken, Finansal Analist İslam Memiş piyasalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Borsa İstanbul, döviz, altın, gümüş ve emtia piyasalarındaki son gelişmeleri analiz eden Memiş, özellikle haftanın ilk işlem günü olan pazartesiye işaret etti. Borsa İstanbul’daki geri çekilmelerin orta ve uzun vadeli yatırımcılar açısından yakından takip edilmesi gerektiğini ifade eden Memiş, fiyatlardaki oynaklığın fırsatları da beraberinde getirdiğini kaydetti.

1 /18 Küresel ve yurt içi piyasalarda yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden olurken, Finansal Analist İslam Memiş’ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Piyasalardaki son geri çekilmeleri analiz eden Memiş, özellikle elinde nakit ve döviz bulunduran yatırımcılara yönelik önemli mesajlar verdi.

2 /18 Borsa İstanbul’da kritik bant: “Boşluk bir şekilde dolacak” Borsa İstanbul 100 endeksinin haftayı yüzde 1,28 değer kaybıyla 13.694 puan seviyesinden tamamladığını hatırlatan İslam Memiş, endekste 13.000-14.000 puan bandındaki dalgalı seyrin bir süre daha devam edebileceğini söyledi.

3 /18 Memiş, yıl sonuna yönelik beklentisinde değişiklik olmadığını ifade ederek önce 16.000, ardından 20.000 puan seviyelerinin hedefte kalmaya devam ettiğini dile getirdi. Ancak kısa vadede 12.800-12.500 puan aralığında oluşan boşluğa dikkat çeken Memiş, bu bölgenin ilerleyen süreçte test edilebileceğini vurguladı.

4 /18 Borsa tarafında geri çekilmelerin kademeli alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini belirten Memiş, olası siyasi gelişmelerin ve iç piyasadaki haber akışının bu boşluğun kapanmasında etkili olabileceğini söyledi.

5 /18 Dolar ve euro yorumu Dolar/TL kuruna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, haziran ayı itibarıyla kurun 46 lira seviyesinde dengelendiğini belirtti. Kurda yukarı yönlü hareketlerin kademeli şekilde devam edebileceğini ifade eden Memiş, aylık bazda yaklaşık 1 liralık artışların görülebileceğini dile getirdi. Önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerinin dolar kurunda 47, 48, 49, 50 ve 51 lira seviyelerinin sırasıyla gündeme gelebileceğini kaydetti.

6 /18 Euro cephesinde daha çarpıcı bir görünüm olduğunu ifade eden Finansal Analist İslam Memiş, euro/dolar paritesinde 1,1580 seviyesini kritik eşik olarak izlediğini açıkladı. 1,16 seviyesinin altındaki fiyatlamaları uzun süredir “ucuz” olarak değerlendirdiğini hatırlatan Memiş, bu görüşünü koruduğunu belirtti.

7 /18 Yıl sonuna ilişkin Euro/TL beklentisini de paylaşan Memiş, 62-63 lira seviyelerini hedef olarak gördüğünü ifade etti. Bu nedenle euroyu dolara kıyasla daha avantajlı bulduğunu söyledi.

8 /18 Ons altında sert gerileme: “Doları olan için fırsat” Uluslararası piyasalarda ons altındaki son hareketleri değerlendiren Memiş, haftanın 4.330 dolar seviyesinden tamamlandığını belirtti. Altın fiyatlarında yüzde 3’ü aşan bir değer kaybı yaşandığını ifade eden Memiş, düşüşün dikkat çekici boyutta olduğunu kaydetti.

9 /18 Daha önce 4.400-4.650 dolar aralığını takip ettiğini ifade eden Memiş, 4.400 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırıldığını hatırlattı. Ancak bu geri çekilmenin özellikle elinde dolar bulunan ya da yeni dolar geçecek yatırımcılar için yeni fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

10 /18 Gram altının ons altındaki düşüşü takip ettiğini belirten Memiş, Kapalıçarşı piyasasında fiziki gram altının 6.500 lira seviyesinde olduğunu söyledi. Gram altında 6.500-7.000 lira aralığındaki hareketin devam ettiğini ifade eden Memiş, stratejisinde bir değişiklik olmadığını vurguladı.

11 /18 "Toplayarak bekliyoruz" Memiş, altın borcu olanlar, düğün hazırlığı yapanlar ve eline yeni para geçenler için mevcut fiyatların değerlendirilebilir seviyelerde olduğunu belirterek, “Bekliyoruz ama toplayarak bekliyoruz” mesajı verdi.

12 /18 "Devletler altın topluyor" iddiasını değerlendirdi Altın fiyatlarındaki seyir ve olası yön arayışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, mevcut dönemde devletlerin altın alımlarını artırdığı bir süreçten geçildiğini öne sürdü. Bu alımların önümüzdeki yaklaşık iki ay boyunca devam edebileceğini ifade eden Memiş, küresel rezerv hareketliliğine dikkat çekti.

13 /18 Memiş’e göre merkezlerin ve büyük oyuncuların alım süreci tamamlandığında, olası bir barış haberiyle birlikte ons altında yeniden 4.800-5.000 dolar seviyeleri konuşulabilir.

14 /18 Memiş’ten gümüş yorumu: “Altına göre daha güçlü potansiyel taşıyor” Son dönemde dikkatini gümüşe çevirdiğini belirten Memiş, önümüzdeki 3 ay boyunca gümüş piyasasını daha yakından takip edeceğini söyledi. Gümüşün altına kıyasla daha güçlü bir potansiyel taşıdığını ifade eden Memiş, son düşüşlerin yatırımcıya önemli fırsat verdiğini dile getirdi.

15 /18 Gümüş ons fiyatının haftayı 68 dolar seviyesinden kapattığını belirten Memiş, haftalık bazda yaklaşık yüzde 8,5’lik geri çekilme yaşandığını söyledi. Perşembe günü 74 dolar seviyesinde olan gümüşün sert satışlarla gerilediğini hatırlatan Memiş, bu düşüşün özellikle daha önce gümüş yatırımı yapmamış kişiler için büyük bir şans oluşturduğunu belirtti.

16 /18 “Nakdim olsaydı gümüşü kaçırmazdım” Memiş, gümüş tarafındaki fırsata özellikle vurgu yaparak, elinde TL veya döviz bulunan yatırımcıların bu seviyeleri dikkatle takip etmesi gerektiğini söyledi. Gümüşün gram fiyatında 100 lira seviyesinin görüldüğünü hatırlatan Memiş, daha önce 108 lira seviyesine çıkan gram gümüşün yeniden cazip bölgeye geldiğini ifade etti.



17 /18 Gümüş ons tarafında ilerleyen süreçte 96 dolar, gram gümüşte ise 145-150 lira seviyelerinin görülebileceğini belirten Memiş, mevcut fiyatların ileride çok daha iyi anlaşılacağını savundu. Altın-gümüş rasyosunun 64 seviyesine yükselmesinin gümüş tarafında önemli bir alım fırsatı oluşturduğunu ifade eden Memiş, “Bugün nakdim olsaydı gümüş tarafındaki bu performansı hiç kaçırmazdım” diyerek gümüşe yönelik beklentisini net şekilde ortaya koydu.