İslam Memiş tarih verip uyardı: Fırtına Cuma günü kopacak! Gram altında 8 bin lira bekleyenler dikkat

Gram altında yükseliş beklentisi ve 8000 TL hedefi





TGRT Haber canlı yayınında altın fiyatlarının geleceğine yönelik önemli öngörülerde bulunan İslam Memiş, piyasadaki rapor karmaşasına rağmen yükseliş yönlü beklentisini koruduğunu açıkladı. Büyük şirketlerin raporlarını savaş belirsizliği nedeniyle sürekli revize ettiğini söyleyen Memiş, "Altın tarafında büyük şirketler, yabancı şirketler sürekli raporlar yayınlıyorlar. Bazen aşağı yönlü revize edenler var, bazen yukarı yönlü revize edenler var. Burada bir bilinmezlik var. Haliyle bütün şirketler de düşüş ya da yükseliş yönlü beklentilerini sürekli revize ediyor. Neden? Çünkü savaş belirsizliği devam ediyor ve bilerek isteyerek bu savaş belirsizliğini devam ettiriyorlar. Bir manipülasyon piyasası oluşturdular. Ne kadar çok uzatırlarsa o kadar işlerine gelecek. Tabii burada farklı görüşler de 2026 yılında çok yoğun oldu. Düşüş bekleyenler, yükseliş bekleyenler... Ben yükseliş yönlü beklentimi koruduğumu, aşağı yönlü bir revize yapmadığımı tekrar belirtmek isterim. Benim nazarımda yine yükseliş yönü beklentim devam ediyor" dedi. Sürecin savaş nedenli uzadığına ve manipülasyon piyasasının oluştuğuna dikkat çeken Memiş, merkez bankalarının alımları, büyüme tahminlerindeki düşüşler ve yüksek enflasyon gibi etkenlerin altını uzun vadede destekleyeceğini dile getirdi.