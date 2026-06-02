İslam Memiş tarih verip uyardı: Fırtına Cuma günü kopacak! Gram altında 8 bin lira bekleyenler dikkat

Haziran ayının ilk haftasıyla birlikte finans piyasaları, küresel ve yerel çapta yön tayin edecek oldukça yoğun bir veri ajandasına kilitlendi. Yatırımcılar ve piyasa uzmanları ekran başındaki yerlerini alırken, Finans Analisti İslam Memiş’ten piyasaların geleceğine dair çok konuşulacak tahminler geldi. Jeopolitik gerilimlerin gölgesinde şekillenen ekonomi iklimini değerlendiren uzman isim, önümüzdeki günlerin finans dünyasında taşları yerinden oynatabileceğini belirterek kritik kırılma noktalarına işaret etti. Haftanın seyrini tamamen değiştirebilecek dinamikleri ele alan Memiş, hem makroekonomik verilerin açıklanacağı o kritik güne dikkat çekti hem de piyasalarındaki uzun vadeli beklentilerini paylaştı.
Piyasaların nabzını tutan Finans Analisti İslam Memiş, Haziran ayının ilk haftasında yatırımcıları bekleyen kritik gelişmelere dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Küresel piyasalarda yaşanan belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin emtia fiyatları üzerindeki etkisine dikkat çeken Memiş, özellikle cuma gününün haftanın kaderini belirleyeceğini vurgulayarak gram altın için yaz aylarına işaret etti.
Piyasaların gözü cuma gününde
Haftanın seyrini değiştirecek en önemli günün cuma olduğunu belirten İslam Memiş, hem yurt içinde hem de yurt dışında açıklanacak verilerin altını çizdi. Türkiye'de enflasyon rakamlarının, ABD'de ise işsizlik ve tarım dışı istihdam verilerinin piyasalara doğrudan etki edeceğini ifade eden Memiş, "Bu haftanın en kritik günü 5 Haziran Cuma günü. Türkiye'de enflasyon rakamlarını, ABD'de ise işsizlik oranları ve tarım dışı istihdam verilerini takip edeceğiz. Bu nedenle cuma günü hem iç hem de dış piyasalar açısından oldukça önemli" açıklamalarında bulundu.
Haber Global canlı yayınında yaptığı değerlendirmede veri ajandasının yoğunluğuna dikkat çeken uzman isim, "Haziran ayı genel itibarıyla yoğun bir ay olacak, önemli bir ay olacak ve bu hafta da ekonomik veri ajandası oldukça yoğun. Mesela bizim için bu hafta cuma günü çok önemli bir gün. Biz içeride enflasyon rakamlarının açıklanacağı, dışarıda Amerika'da tarım dışı istihdam verisini ve işsizlik rakamlarının açıklanacağı bir gün olarak takip edeceğiz. O yüzden haftayı ikiye ayıracağız; perşembeden önce, perşembeden sonra. Cuma günü hem içeride hem dışarıdaki veriler önemli olacaktır" dedi. Önümüzdeki haftalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Fed'in faiz kararlarının da takip edileceğini belirterek oldukça yoğun bir döneme girildiğini aktardı.
Altın ve gümüşte dalgalanmanın perde arkası
Altın piyasasındaki dalgalı seyrin bilinçli bir şekilde uzatıldığına dikkat çeken Memiş, bu durumun bazı kesimlere kazanç sağladığını belirtti. Küresel gelişmelerin yakından izlenmesi gerektiğini vurgulayan analist, "Altın tarafında dalgalı seyir devam ediyor. Sürecin uzaması bazı kesimlerin daha fazla kazanç elde etmesine yol açıyor" ifadelerini kullandı.
Değerli metallerdeki anlık durum hakkında da bilgi veren Memiş, "Ons altın 4511 dolar seviyesinde. Burada 4400 - 4650 dolar aralığını yine takip etmeye devam edeceğiz. Gümüş biraz daha performanslı. Altın gümüş rasyosunun gerilemesiyle pozitif bir açılış yaptı. 76 dolar seviyesinde, 112 lira seviyesinde gümüş. Burada da yine geniş bant aralığında dalgalanan bir gümüş bu hafta bizim karşımızda olabilir. Aşağıda 72 dolar seviyesi var. Yukarıda 77 dolar seviyesi var. Bu bant aralığında takip etmeye devam edeceğiz. Biraz daha karışık bir hafta olacak. Haziran ayının ilk haftasındayız" şeklinde konuştu.
Petrol fiyatlarında jeopolitik gerilim ve manipülasyon etkisi
Orta Doğu'daki gelişmelerin ve jeopolitik risklerin petrol fiyatları üzerinde sert hareketlere neden olabileceğini belirten Memiş, özellikle ABD ve İran hattındaki söylemlerin piyasayı baskıladığını aktardı. Memiş, "Yine dışarıda Amerika İran tarafındaki Trump'ın manipülasyon söylemleri devam edecek. Bilerek ve isteyerek süreci uzatıyorlar. Muhtemelen de Temmuz ayına kadar bu süreci uzatacaklar. Buradaki belirsizlik devam ettikçe petrol fiyatlarında, altın, gümüş gibi değerli madenlerde geniş bant aralığındaki dalgalanma yine devam edecek" dedi. Trump'ın belirsiz söylemlerinin petrol tarafındaki geniş bant aralığının geçerliliğini korumasına yol açtığını belirten uzman isim, "94-99 dolar aralığında oyalanan bir Brent petrol varil fiyatı bu hafta karşımızda olabilir. Ama cuma günü piyasaların yönü biraz daha netlik kazanacak" diyerek yatırımcıları uyardı.
Gram altında yükseliş beklentisi ve 8000 TL hedefi
TGRT Haber canlı yayınında altın fiyatlarının geleceğine yönelik önemli öngörülerde bulunan İslam Memiş, piyasadaki rapor karmaşasına rağmen yükseliş yönlü beklentisini koruduğunu açıkladı. Büyük şirketlerin raporlarını savaş belirsizliği nedeniyle sürekli revize ettiğini söyleyen Memiş, "Altın tarafında büyük şirketler, yabancı şirketler sürekli raporlar yayınlıyorlar. Bazen aşağı yönlü revize edenler var, bazen yukarı yönlü revize edenler var. Burada bir bilinmezlik var. Haliyle bütün şirketler de düşüş ya da yükseliş yönlü beklentilerini sürekli revize ediyor. Neden? Çünkü savaş belirsizliği devam ediyor ve bilerek isteyerek bu savaş belirsizliğini devam ettiriyorlar. Bir manipülasyon piyasası oluşturdular. Ne kadar çok uzatırlarsa o kadar işlerine gelecek. Tabii burada farklı görüşler de 2026 yılında çok yoğun oldu. Düşüş bekleyenler, yükseliş bekleyenler... Ben yükseliş yönlü beklentimi koruduğumu, aşağı yönlü bir revize yapmadığımı tekrar belirtmek isterim. Benim nazarımda yine yükseliş yönü beklentim devam ediyor" dedi. Sürecin savaş nedenli uzadığına ve manipülasyon piyasasının oluştuğuna dikkat çeken Memiş, merkez bankalarının alımları, büyüme tahminlerindeki düşüşler ve yüksek enflasyon gibi etkenlerin altını uzun vadede destekleyeceğini dile getirdi.
Güncel durumu "Şu an 4.500 dolar seviyesindeyiz. Yine kısa vadede 4400 - 4800 dolar aralığında dalgalanan bir ons altın karşımızda olabilir" sözleriyle özetleyen Memiş, gram altın için ise net bir tarih verdi. Doların da gram altına destek vereceği bir döneme girildiğini tahmin eden Memiş, "Bugüne kadar gram altın hep ons altını takip etti. Ons altın nereye, gram altının oraya. Ama gram altın tarafında artık bundan sonra yılın ikinci yarısında doların da destek vereceği bir yükseliş trendi karşımızda olabilir diye ben tahmin ediyorum. Temmuz, Ağustos aylarında özellikle Ağustos ayında tekrar 8000 TL seviyesinin üzerine yerleşen bir gram altın karşımızda olabilir diye düşünüyorum" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.