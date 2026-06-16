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Altın hareketlendi! Gram-çeyrek altın ne kadar oldu? 16 Haziran altın fiyatları canlı takip ekranı

Altın hareketlendi! Gram-çeyrek altın ne kadar oldu? 16 Haziran altın fiyatları canlı takip ekranı

Tuğba Güner
09:1716/06/2026, Salı
G: 16/06/2026, Salı
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Küresel ekonomik gelişmeler ve iç piyasadaki hareketlilikle birlikte yatırımcıların en güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatlarında yeni haftanın ikinci işlem günü rakamları netleşti. ABD ve İran arasında varılan barış mutabakatı sonrası petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve ABD Merkez Bankası Fed'in faizleri düşürme ihtimalinin kuvvetlenmesiyle altın fiyatları yeniden yukarı yönlü seyre geçti. İşte 16 Haziran 2026 gram altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?


Altın fiyatlarının ABD ve İran arasındaki uzalaşı sonrası Hürmüz Boğazı'nın açılacak oluşu ve bununla birlikte petrol fiyatlarındaki düşüş beklentisiyle birlikte yukarı yönlü seyir izlemesi bekleniyor. Ayrıca ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi beklentisi de altın fiyatlarında yukarı yönlü beklentiyi detekliyor.



ALTIN FİYATLARI 16 HAZİRAN

GRAM ALTIN FİYATI


6.476,3220


6.477,2740

ÇEYREK ALTIN FİYATI


10.362,9900


10.591,2400

ALTIN/ONS FİYATI


4.347,97


4.348,79

CUMHURİYET ALTIN FİYATI


41.451,9700


42.235,4100

ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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