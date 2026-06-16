Küresel ekonomik gelişmeler ve iç piyasadaki hareketlilikle birlikte yatırımcıların en güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatlarında yeni haftanın ikinci işlem günü rakamları netleşti. ABD ve İran arasında varılan barış mutabakatı sonrası petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve ABD Merkez Bankası Fed'in faizleri düşürme ihtimalinin kuvvetlenmesiyle altın fiyatları yeniden yukarı yönlü seyre geçti. İşte 16 Haziran 2026 gram altın fiyatları...

1 /6 ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatlarının ABD ve İran arasındaki uzalaşı sonrası Hürmüz Boğazı'nın açılacak oluşu ve bununla birlikte petrol fiyatlarındaki düşüş beklentisiyle birlikte yukarı yönlü seyir izlemesi bekleniyor. Ayrıca ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi beklentisi de altın fiyatlarında yukarı yönlü beklentiyi detekliyor.





2 /6 ALTIN FİYATLARI 16 HAZİRAN GRAM ALTIN FİYATI

6.476,3220

6.477,2740

3 /6 ÇEYREK ALTIN FİYATI

10.362,9900

10.591,2400

4 /6 ALTIN/ONS FİYATI

4.347,97

4.348,79

5 /6 CUMHURİYET ALTIN FİYATI

41.451,9700

42.235,4100