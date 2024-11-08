Küresel çapta gıda fiyatları adeta çıldırdı: Son 18 ayın en yüksek seviyesine çıktı

FAO, küresel üretim, tüketim, ticaret ve stok eğilimlerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Tahıl Arz ve Talep Özeti Raporu'nu da yayımladı. Kuruluş, bir ay önce açıkladığı 2024 yılı için 2,853 milyar ton olan üretim tahminini 2,848 milyar tona düşürdü. FAO, bu rakamın kayıtlardaki en büyük ikinci üretim olacağını bildirdi.







