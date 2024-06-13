Rus milletvekillerinden Akkuyu'ya ziyaret

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Nükleer Güç Santrali Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh de konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:





“Ana görevimiz, bir nükleer güç santralini yüksek kalitede ve zamanında inşa etmektir. Aynı zamanda çalışanları ve ailelerini desteklemeye büyük özen gösteriyor ve yerel sakinleri de unutmuyoruz. Bölgenin yaşamına aktif olarak katılıyoruz; yardım etkinlikleri, kültürel etkinlikler ve eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. Bu, kültürel bağların korunmasını sağlıyor ve elbette personel ile bölge sakinleri arasındaki dostane ilişkileri teşvik ediyor." Rusya Federasyonu Devlet Duması Enerji Komitesi Başkanı Pavel Zavalnıy da açıklamasında, “Akkuyu NGS inşaatı projesi, Rus-Türk iş birliği tarihinin en büyük projesidir. Dünyanın en büyük nükleer santral inşaat sahalarından biri olan Akkuyu NGS, dünyada Yap-Sahip Ol-İşlet modeli kapsamında hayata geçirilen ilk proje olma özelliği taşımaktadır. Akkuyu NGS sayesinde uzun vadede Rosatom'a nükleer güç santrallerine sahip olmak isteyen ancak bunları inşa etme ve işletme kapasitesi bulunmayan pek çok ülkeden benzer talepler gelecektir. Elbette bu, rekabetin giderek arttığı küresel nükleer proje pazarı için son derece önemli bir taleptir" diye konuştu. Akkuyu NGSG sahasını gezen heyet, büyük boyutlu ekipmanların getirildiği Doğu Kargo Terminalindeki çalışmaları ve 1'inci Ünite'nin reaktör binasını ziyaret etme fırsatı da buldu. Heyet, santralin işletime alınacak güç ünitelerinin ve altyapının panoramik olarak görülebildiği seyir tepesine de çıktı. Akkuyu NGS sahasını ziyaret ettikten sonra Silifke ilçesine giden Rus milletvekilleri, burada proje kapsamında çalışanlar için inşa edilen yeni bir yerleşim bölgesiyle ilgili bilgi de aldı.