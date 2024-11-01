Sinyal karıştırmaya karşı milli kalkan: Havada karada denizde koruma sağlayacak

Jandarma Havacılık Daire Başkanlığı ile uzun süredir çalıştıklarına işaret eten Sağlam, şöyle konuştu:





"Bu kapsamda anten ve amfiler yapıyorduk. Daha sonra CRPA ürünümüzü çıkarttık. CRPA, anti-jam özelliklere sahip. Jammer ortamında GPS uydu bağlantısını kaybetmiyor. Bunu tanıttık kendilerine, onlar da test etmek istedi. Yaklaşık bir ay test ettiler. Daha sonra bir lansman yapıldı Ankara'da. Lansmanda yaklaşık 200 davetçimiz vardı; büyük firmalar, dron firmaları, platform firmaları, savunma firmaları vardı. Orada Jammer ortamında canlı uçuş gerçekleştirdik. Uçağımız kalktı ve başarıyla indi. Uydu sayımızı da ekrandan canlı olarak yayımladık tüm jammerlar açıkken. Bu kapsamda gayet başarılı bulundu ve Javdes ile iyi niyet anlaşması imzaladık. Bu kapsamda ortak çalışmalara devam edeceğiz."





Ürünlerinin hava, kara ve deniz platformlarında görev yapabildiğine değinen Sağlam, "Son zamanlarda deniz platformlarında yoğun bir kullanım var. Özellikle Mersin limanlarında karıştırmalara maruz kalan araçlara taktık. Başarılı şekilde 3 aydır platformumuz yüzmekte. Aynı zamanda hava platformlarında kullanılmakta. Kara platformlarına da yeni yeni girmekteyiz." dedi.

Burak Sağlam, bundan sonraki süreçte yurt dışı faaliyetlerinin ağırlığını artıracaklarını söyledi.