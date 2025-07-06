Temmuz ayına özel sıfır otomobil kampanyaları açıklandı 2025: Araç satışları haziranda 118 bin adet ile rekor kırıldı

Haziran ayında 118 bin adetle tüm zamanların rekorunu kıran otomobil satışları, temmuzda da hız kesmeden devam ediyor. ÖTV düzenlemesi gelişmeleriyle birlikte alıcıların harekete geçtiği bu dönemde, otomobil markaları da tüketiciyi kaçırmamak adına çeşitli kampanyalarla rekabeti kızıştırdı. İşte 2025 temmuz ayına özel araç kampanyalarından bazıları.

1 /11 Özellikle premium segmentte Mercedes-Benz, BMW gibi markalara olan ilginin artmasıyla bu kategorinin toplam satışlardaki payı yüzde 15’lere ulaştı. Elektrikli araçlar da fiyat avantajı ve yakıt tasarrufu nedeniyle yükselişte. İŞTE BAZI MARKALARIN TEMMUZ KAMPANYALARI

2 /11 JAECOO 7, 200.000 TL’ye varan nakit desteği ve %0 faizli kredi fırsatlarıyla satışta.

3 /11 Lexus, LBX ve RX modellerine özel 400.000 TL’ye kadar takas desteği sunuyor.

4 /11 Nissan Qashqai, 200.000 TL’ye varan nakit alım avantajıyla dikkat çekiyor.

5 /11 PEUGEOT, 208 ve 308 elektrikli modellerde %0 faizli 150.000 TL kredi imkânı sağlıyor.



6 /11 Chery, TIGGO serisinde hem nakit indirimi hem faizsiz krediyle rekabete dahil oluyor.

7 /11 Opel, tüm SUV ve hatchback modellerinde 300.000 TL’ye kadar %0 faizli kredi sunuyor.

8 /11 Alfa Romeo, Tonale ve Junior modellerine 210.000 TL’ye varan takas desteği ve düşük faizli kredi ile cazip seçenekler oluşturuyor.

9 /11 Suzuki, 10 yıla varan garanti ile birlikte %0 faizli kredi kampanyaları sunuyor.

10 /11 Mercedes-Benz, kurumsal alıcılara %0 faizle 6 ay vadeli kredi imkanı tanıyor.