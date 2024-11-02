Türk mühendisler baş ağrıtan dronlara karşı geliştirdi: Dakikada 1500 atım yapabiliyor

Erseven, sistemin radar ile tespit ettiği tehditleri belirli bir noktada güvenli şekilde imha etmeyi sağladığını belirterek, "Dronların maliyetleri her geçen gün düşüyor. Karşı tedbir alarak daha ekonomik çözümlerle imha etmeniz gerekiyor. Bu yüzden klasik mühimmatlarla daha ucuz çözümlerle bertaraf edeceğimiz silah sistemleri geliştiriyoruz." dedi.





Dronların sistem tarafından nasıl tespit edildiğini de anlatan Erseven, yaklaşık 10 kilometrelik tespit yeteneğine sahip radarların havada oluşabilecek her türlü hareketi ve tehditleri belirlediğini aktardı. Bu tehditlerin daha sonra silah üzerinde bulunan elektro-optik sistemler ile izlenip doğrulandığını belirten Erseven, tehditlerin etki alanına girmesinin ardından güvenli şekilde bertaraf edildiğini kaydetti.