Bazı illerde etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle 4 Mart Salı günü bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Öğrenciler ve veliler, "Bugün okul tatil mi? Hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Valiliklerden gelen duyurulara göre, bugün bazı illerde eğitime ara verildi. Hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? Bugün okullarda kar tatili var mı? İşte detaylar...

1 /4 Gümüşhane

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten resmi/özel tüm eğitim-öğretim kurumlarındaki eğitim faaliyetlerine 4 Mart 2024 Salı günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Kamuda çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten resmi ve özel tüm kurumlardaki eğitim faaliyetlerine bugün ara verildiği ifade edilen açıklamada, kamuda çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

2 /4 Bingöl

Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle kent merkezi ile 5 ilçede eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları etkili oluyor.

Ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı kent merkezi ile Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde eğitime bugün ara verildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de idari izinli sayılacak.

3 /4 Tunceli

Etkili olan kar yağışı nedeniyle Tunceli'de eğitime 1 gün ara verildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak Tunceli İl Merkezi'nde ve tüm ilçelerimizde 4 Mart 2025 Salı günü taşımalı eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir" denildi.