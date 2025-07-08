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45 derece hissedilen sıcak havada saman yüklüyorlar

45 derece hissedilen sıcak havada saman yüklüyorlar

09:488/07/2025, Salı
IHA
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Diyarbakır Ovası'nda hububat hasadı sürerken samancılar da aşırı sıcaklar altında tonlarca samanı kamyonlara yükleyip besicilere ulaştırıyor.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Diyarbakır'da arpa ve buğday hasadının başlamasıyla hububat tarlalarında biçerdöverlerle yapılan samanlar birçok ildeki besicilere satılıyor.


Samancılar, hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı kentte sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayıp 17.00'ye kadar tonlarca samanı presleme işleminden sonra kamyonlara yükleyip doğu ve batı illerindeki besicilere ulaştırıyor.

Kamyon sürücüsü Ümit Alaz, Diyarbakır Ovası'nda saman yüklediklerini, sabah 05.00 gibi mesaiye başladıklarını söyledi. 

Her bir kamyonun yüklemesinin 3-4 saat sürdüğünü belirten Alaz, "Havalar çok sıcak, çok zordur. Genellikle Erzurum tarafına, Doğu Anadolu bölgesine gidiyoruz. Her tarafta saman yükleniyor, 2-3 ay sürüyor" dedi.Alaz, bu sıcağın altında ister istemez zorlandıklarını kaydederek, "Şoförüz, işçiler var. Herkes ekmek parası için. Ekmek parası olmazsa bu sıcağın altında ne işimiz var. Şu anda 45 derece hissediyoruz" ifadelerinde bulundu.

#Ümit Alaz
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