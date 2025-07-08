45 derece hissedilen sıcak havada saman yüklüyorlar

Her bir kamyonun yüklemesinin 3-4 saat sürdüğünü belirten Alaz, "Havalar çok sıcak, çok zordur. Genellikle Erzurum tarafına, Doğu Anadolu bölgesine gidiyoruz. Her tarafta saman yükleniyor, 2-3 ay sürüyor" dedi.Alaz, bu sıcağın altında ister istemez zorlandıklarını kaydederek, "Şoförüz, işçiler var. Herkes ekmek parası için. Ekmek parası olmazsa bu sıcağın altında ne işimiz var. Şu anda 45 derece hissediyoruz" ifadelerinde bulundu.