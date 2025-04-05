485 yıldır aynı yöntemle yapılıyor

"Herkese yönelik faaliyetlerle kutlayacağız"





Başkan Tanık, "485'inci kez kutlanacak olan Mesir Festivali 22-27 Nisan arasında kutlanacak ve 27 Nisan Pazar günü geleneksel saçım töreni ile sona erecek. Valiliğimiz, büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz ile turizm derneğimiz olarak çalışmalarımız geleneğe uygun bir şekilde başladı. Bu sene saçılacak mesir macunumuzu hazırlıyoruz. Geçen sene 7 ton mesir macunu saçılmıştı, bu sene 8 ton saçılacak. Mesir, Manisa için çok önemli bir gelenek, çok büyük bir inanış, insanlar bir tek mesir macunu kapmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Tabii burada en önemli etken önce şifa ve bunun arkasında bayram havası içinde Mesir Festivali şenliğe dönüştü ve hem Manisa'nın hem de ülkemizin tanıtımında çok önemli bir rolü var. Bu yıl sosyal ve kültürel anlamda herkese yönelik faaliyetlerin olacağı çok dolu bir program ile kutlayacağız. Festivallerin amacı o ülkenin o şehrin kültürüne, turizmine ve ekonomisine canlılık getirmektedir. Bu anlamda ilimize çok önemli fayda sağlayacağına inanıyoruz. Kazasız belasız bir şekilde 485'inci kez kutlayacağız. Katkı veren herkese derneğimiz adına teşekkür ediyor ve herkesi festivalimize davet ediyorum." diye konuştu.