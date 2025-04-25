"6'lık bir deprem daha ya da daha büyüğünü de üretebilir"





Prof. Dr. Ziyadin Çakır ise, "Deprem, Marmara Ereğlisi açıklarından başlayıp Boğaz'ın önüne kadar uzanan Orta Marmara Fayı üzerinde meydana geldi. Bu hareket, beklenen Marmara depremini zaman açısından öne çekmiş olabilir. Silivri merkezli 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul merkezine uzaklığı sayesinde daha az hissedildi. Silivri'den İstanbul merkeze 70 km. Adalar Fayı olsaydı bu büyüklükteki deprem daha yıkıcı olabilirdi. Bu deprem artçı olarak 6'lık bir deprem üretebilir ama daha büyüğünü de üretebilir. Artçılar konusunda dikkatli olunması, özellikle hasarlı binalara girilmemesi gerekir." dedi.