ABD nükleer tesisleri bombaladı, dünya tetikte: 2. Çernobil tehdidi mi, ABD’nin vurduğu nükleer tesislerde sızıntı var mı?

Sızıntı veya patlama olabilir mi?





Saldırı sonrası “nükleer patlama olur mu?” sorusu gündeme gelirken, uzmanlar bu ihtimali zayıf görüyor. 1945’te Hiroşima’ya atılan U-235 bazlı nükleer bomba örneği üzerinden yapılan değerlendirmelerde, kontrolsüz bir fisyon zincirleme reaksiyonu için yeterli düzeyde zenginleştirilmiş uranyumun tek bir noktada toplanması gerektiği belirtiliyor.





CNN Türk'ün haberine göre; Portsmouth Üniversitesi’nden Prof. Jim Smith, Telegraph’a yaptığı açıklamada, “Bu tür bir nükleer patlama yaratmak için gereken miktarda malzemenin tek bir noktada toplanmış olması beklenmez. Zaten kimse o kadar zenginleştirilmiş uranyumu bir araya koyacak kadar aptal olmaz” ifadelerini kullandı.



