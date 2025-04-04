Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Alt geçitte yaşanan kazayı film gibi izlediler

Alt geçitte yaşanan kazayı film gibi izlediler

16:384/04/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
<p>Kaza, İskenderun ilçesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.</p>
Kaza, İskenderun ilçesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Hatay'da takla atarak ters dönen araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası üst geçitte bulunan vatandaşlar kazayı meraklı gözlerle film gibi izlediler.

Seyir halindeki 31 KNF 08 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak ters döndü.

Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şahıslar, araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılırken, vatandaşlar ise kazayı meraklı gözlerle izledi.

Film izler gibi sıraya dizilen vatandaşların ilginç görüntüsüyse kameraya yansıdı.

Vatandaşların ve polislerin yardımıyla araç çekiciye yüklenirken trafiğe kapatılan yol, temizleme çalışmaları yapıldıktan sonra trafiğe açıldı.

#Hatay
#Kaza
#Otomobil

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖTV DÜZENLEMESİ SON GELİŞMELER! Yüzde 40 yerli araba modelleri hangileri?