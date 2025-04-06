Aniden sağanak yağış başlayan Edirne'de yarın karla karışık yağmur bekleniyor

Polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte sağanağın yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor. Yarın ise kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmurun etkili olması öngörülüyor.



