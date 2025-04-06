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Aniden sağanak yağış başlayan Edirne'de yarın karla karışık yağmur bekleniyor

Aniden sağanak yağış başlayan Edirne'de yarın karla karışık yağmur bekleniyor

13:226/04/2025, Pazar
AA
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Edirne ve Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Edirne'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yer yer etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi meydana geldi.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina girişleri ve otobüs duraklarında yağmurdan korunmaya çalıştı. Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte yarın karla karışık yağmur bekleniyor.

Kırklareli'nde de aniden başlayan sağanak zaman zaman şiddetini artırıyor. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.


Polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte sağanağın yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor. Yarın ise kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmurun etkili olması öngörülüyor.


#edirne
#kırklareli
#sağanak yağış

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