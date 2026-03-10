Ataşehir’de İETT otobüsleri çarpıştı: 1 yaralı

34 FR 070 plakalı T.T. idaresindeki İETT otobüs, henüz bilinmeyen bir nedenle 34 HO 2822 plakalı M.E.A. idaresindeki diğer İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki otobüsün arka kısmında oturan B.D., belinden yaralandı.