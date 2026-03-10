Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ataşehir’de İETT otobüsleri çarpıştı: 1 yaralı

Ataşehir’de İETT otobüsleri çarpıştı: 1 yaralı

15:4010/03/2026, Salı
IHA
Sonraki haber

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde bir İETT otobüsü, aynı yolda seyir halinde ilerlediği diğer İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, caddede uzun süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Olay, Ataşehir Örnek Mahallesi Şehit Cahar Dudayev Caddesi üzerinde meydana geldi. 

34 FR 070 plakalı T.T. idaresindeki İETT otobüs, henüz bilinmeyen bir nedenle 34 HO 2822 plakalı M.E.A. idaresindeki diğer İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki otobüsün arka kısmında oturan B.D., belinden yaralandı. 

Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle caddede her iki yönlü olarak uzun süreli trafik yoğunluğu meydana geldi.

Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

#İstanbul
#Ataşahir
#İETT
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursa TOKİ sözleşmeleri ne zaman imzalanacak? İlk taksit ve peşinat ödeme takvimi