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Aydın'daki çöp evden 4 kamyon çöpün yanı sıra 12 kedi ile 3 kaplumbağa çıktı

Aydın'daki çöp evden 4 kamyon çöpün yanı sıra 12 kedi ile 3 kaplumbağa çıktı

21:3912/06/2025, Perşembe
AA
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Aydın'ın Efeler ilçesinde temizlenen bir evden 4 kamyon çöp çıktı. Evde bulunan 12 kedi ile 3 kaplumbağa, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Orta Mahalle 209 Sokak'ta A.D'ye ait evden gelen kötü koku üzerine vatandaşlar durumu zabıta ve polise bildirdi.



Adrese gelen Efeler Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açtı.



Evde kedi ve kaplumbağa olunca Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerine de bilgi verildi.


Evden 4 kamyon çöp çıktı. Ayrıca çöplerin içinden 12 kedi ile 3 kaplumbağa bulundu.

Kedileri, Aydın Hayvan Hakları Eğitim Hareketi Derneği Başkanı Jale Koç sahiplendi. Kaplumbağalar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Anne ve oğlu E.D. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



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