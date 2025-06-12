Aydın'ın 30 yıllık hayali gerçek oluyor: Ağustos ayında ziyarete açılacak

Prof. Dr. Murat Çekilmez "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla kazıların 2024 itibarıyla 12 ay süresince yürütülecek şekilde planlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ‘Geleceğe Miras' projesi kapsamında çalışmalarımız hız kazandı. Aydın Valiliği, İl Kültür Müdürlüğü ve sponsorlarımızın destekleriyle çevre düzenleme projesine başladık. Bu projeyi 2025 yılı Ağustos ayına kadar tamamlamayı ve Tralleis'i resmen ziyarete açmayı planlıyoruz. Kentin gece ışıklandırması ile birlikte eski görkemine kavuşacağına inanıyoruz. Tralleis sadece o görülen üç gözlerden ibaret değil, çok büyük bir kent ve büyük bir potansiyeli var. İnşallah hep birlikte gelecek yıllarda kentimize daha çok turist çekerek Tralleis Antik Kenti'ni hem bir turizm merkezi hem bir bilim merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte Tralleis'i Kemer Mahallesi'ne bağlayan antik yolu ortaya çıkarıp, girişlerin buradan yapılmasını sağlayacağız" dedi.



