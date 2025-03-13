Ayrı maç aynı son: İstanbul'da halı saha maçı sırasında fenalaşan iki genç hayatını kaybetti

Biz nasıl hastalarımıza kronik hastalıklarında reçete yazıyorsak, aynı şekilde sporda da hem normal hastalarımız için hem de profesyonel sporcular için bireyselleştirilmiş reçeteler ile performansı en iyi şekilde artırırken, bunu güvenli bir zeminde yapmaya çalışıyoruz. Kalp damar hastalığı yönünden son derece koruyucu olan spor, bizim için bir şifa olmakla beraber, belirli koşullar altında tam tersi etki gösterebilir. Eğer bir şüpheniz varsa, bir risk faktörünüz varsa veya genetik bir risk faktörünüz varsa en yakın kalp doktoruna bunu danışmanızda fayda var" dedi.