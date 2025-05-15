Bakan Işıkhan duyurdu: 10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı sunulacak

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyon Yönetmeliği'nde önemli bazı değişiklikler gerçekleştirdiklerini belirten Işıkhan, "Engelli projelerinin önceden mutlaka İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarına götürülmesi gerekiyordu. Bu durum, ne yazık ki hem başvuru sürecini uzatıyor hem de zaman kaybına neden oluyordu. Artık bu zorunluluğu kaldırıyoruz. Bu sayede projeler, doğrudan komisyona iletilebilecek ve başvuru süreci çok daha sade ve hızlı hale gelecek. Ayrıca mevcut durumda komisyon yılda yalnızca 2 defa toplanabiliyordu. Bu da ne yazık ki sınırlı sayıda projenin değerlendirilmesine neden oluyordu. Yeni düzenlemeyle bu sınırı da kaldırıyoruz ve yılda 6 defa toplanabilme imkanı getiriyoruz. Bu sayede daha fazla proje çağrısı yapabilecek, gelen başvuruları çok daha kısa sürede değerlendirebileceğiz. Yaptığımız bu düzenlemelerle, engelli bireylerin istihdamına yönelik projelerin hem başvuru hem de değerlendirme aşamalarında ciddi bir hız ve kolaylık sağlayacağız. Yılbaşından itibaren destek miktarlarını artırarak bu alandaki etkimizi daha da genişletmiş bulunuyoruz. 2025 yılı itibarıyla engelli kardeşlerimize hibe desteğini 400 bin liradan, 580 bin liraya çıkardık" diye konuştu.