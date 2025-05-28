Bakanlık ifşaladı: Lahmacun, yoğurt, börek hileli gıdalar listesinde

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hilenin önüne geçmek için hareket geçti. Bakanlık taklit ve tağşiş yapan markaları ifşalamaya devam ediyor. Bakanlık, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini yeni sahtecilikleri ekleyerek güncelledi. İşte yeni liste:

1 /13 Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hilenin önüne geçmek için hareket geçti. Bakanlık taklit ve tağşiş yapan markaları ifşalamaya devam ediyor.

2 /13 Son olarak, yağ yerine boya, lahmacunda kanatlı eti, börekte hile gibi birçok ürün listeye dahil edildi.

3 /13 Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor. Şüphelenilen ürünler ALO 174 aranarak ihbar edilmesi gerekiyor.

İŞTE YENİ LİSTE:

4 /13

5 /13

6 /13

7 /13

8 /13

9 /13

10 /13

11 /13

12 /13