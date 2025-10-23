Bayrampaşa'da viyadüğün genleşme derzi koptu: İki kişi yaralandı, onlarca araçların lastiği patladı

'30-40 ARACIN LASTİĞİ PATLADI'





Aracının lastiği patlayan sürücü Hakan Yetimova, "Böyle bir şey yok. Geçen hafta aynı şey burada oldu. 30-40 aracın tekeri aynı bu şekilde patladı. 3-4 tane motosiklet ağır kaza yaptı. Taklalar attı. Çoğu kişinin kafası yarıldı. Kaburgaları kırıldı. Yani bir can pazarı yaşandı burada" dedi.