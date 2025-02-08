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Beyoğlu'nda korkutan otel yangını

Beyoğlu'nda korkutan otel yangını

07:488/02/2025, Cumartesi
IHA
AA
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Beyoğlu'nda bir otelin dış cephesinde başlayan yangın paniğe sebep oldu. İtfaiye yangını kontrol altına alırken, otelde kalanlar tahliye edildi.

Kuloğlu Mahallesi Ağa Hamamı Sokak'taki 6 katlı otelin giriş katındaki reklam panolarında çıkan yangın dış cepheye sıçradı.

Dumanları fark eden otel görevlileri, çoğu yabancı turist olmak üzere otelde kalanları tahliye etti.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Ekiplerin ve otel görevlilerinin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan turistler, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışmalarını yağmurun altında bir süre takip etti.


Çalışmalar tamamlandıktan sonra turistler yeniden otele döndü.

#İstanbul
#Beyoğlu
#Kuloğlu Mahallesi

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