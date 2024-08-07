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Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: TIR'ın altında kalan otomobilin sürücüsü kurtarıldı

07:14 - 7/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 07:17 - 7/08/2024 Çarşamba
AA

Bolu Dağı'nda devrilen TIR'ın altında kalan otomobil sürücüsü güçlükle çıkarıldı.

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Ertuğrul Uğur Kofraz idaresindeki 34 CZF 847 plakalı kuru gıda yüklü TIR, D-100 kara yolu Bolu Dağı Düzce geçişi Darıyeri Hasanbey mevkisinde önce bariyerlere daha sonra önünde seyreden yolcu otobüsü ve hafif ticari araca çarptı.

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Yolda savrulan TIR, daha sonra yolun sağında hareket halindeki Ahmet Cevher'in kullandığı 07 MAS 11 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

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TIR'ın altında kalan otomobil sürücüsü, olay yerine gelen Düzce ve Kaynaşlı İtfaiyesi kaza kırım ekipleri, polis, jandarma ve sağlık personelince yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yaralı kurtarıldı.

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Olay yerinde hazır bulunan ambulansa alınan Ahmet Cevher, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.

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#Düzce
#Bolu Dağı
#Trafik Kazası
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