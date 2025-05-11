Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Borç- alacak kavgasında birbirlerini bıçakladılar

Borç- alacak kavgasında birbirlerini bıçakladılar

00:3311/05/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber

Kayseri'de Mert B. (20) ile Mert Ali A. (25), borç- alacak kavgasında birbirlerini bıçakla yaraladı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesinde meydana geldi. Mert B. ve Mert Ali A. arasında borç- alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. 

 Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada iki genç birbirini bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

#Kayseri
#Borç
#Bıçak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Eczacılar Günü 2025 ne zaman? Eczacılık Günü 14 Mayıs mı, 25 Eylül mü?