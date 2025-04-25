Boşanma davası öncesi evi yaktı

43 suç kaydı varmış

Evler 1 saatlik çalışma ile söndürülürken, yangını eşi ile boşanma davası olan Zafer A.'nın çıkardığı belirlendi. 'Hırsızlık', 'Mala zarar verme', 'Kasten yaralama', 'Tehdit, 'Hakaret ve 'Uyuşturucu kullanmak'tan gibi suçlardan 43 kaydı olan ev hapisteki Zafer A.'nın eşi dışarıda olduğu sırada evi ateş verip, ardından 'Evi yaktım' diyerak mesaj attığı ortaya çıktı.