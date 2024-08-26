Burası Afrika değil Erzurum Ovası

"Onların en büyük keyfi su banyosu"





120 mandaya çobanlık yapan 8 çocuk babası Nazım Çelik (64), işini severek yaptığını anlatarak, "Her sabah köydeki mandaları meydanda topluyorum ve çayırlarda otlatıyorum. Mandaların en büyük ihtiyacı su ve su banyosu. Bu onlar için olmazsa olmaz. Su banyosunun vaktini mandalar ayarlıyor. İhtiyaçları olduğunu anlıyorum ve dere kenarına götürüyorum. Sudan ne zaman çıkacaklarına yine onlar karar veriyor. Serinlemek ve su içinde olmak onlara keyif veriyor. Hayvanların suya girmesi süt verimini artırıyor. Ancak bulunduğumuz alanda ciddi anlamda su sıkıntısı var. Yetkililerden bu anlamda destek bekliyoruz" diye konuştu.