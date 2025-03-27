Bursa Uludağ'daki otel yangınının çıkış nedeni belli oldu: 'Süs bitkisi' detayı dikkat çekti

Bursa Uludağ'da Kervansaray Otel'de çıkan yangında Milli Kayakçı Berkin Usta ve Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan babası Yahya Usta hayatını kaybetti. Otelin güvenlik kamerası kayıtlarında, köz halindeki mangaldan saat 05.22'de sıçrayan kıvılcımın şöminenin hemen yanında bulunan süs bitkisini tutuşturarak yangına neden olduğu anlar yer aldı.
Uludağ'da alevlere teslim olan Kervansaray Otel'de Milli Kayakçı Berkin Usta ve Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan babası Yahya Usta hayatını kaybederken, anne Fikriye Usta ise bilinci kapalı olarak önce Çekirge Devlet Hastanesi'ne ardından Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek ileri seviye yoğun bakım servisine yatırıldı.
Bursa Uludağ'da, denetimlerde eksiklikler tespit edildiği için kapatılan otelde çıkan yangının başlayış anı, otelin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, bir grup gencin dışarda oturup, pasta ve çerez yiyip çay içtiği, gençlerin ayrılmadan önce şöminenin yanına bıraktıkları köz halindeki mangaldan saat 05.22'de sıçrayan kıvılcımın şöminenin hemen yanında bulunan süs bitkisini tutuşturarak yangına neden olduğu anlar yer aldı.
İŞTE 35 MADDELİK EKSİK LİSTESİ
Uludağ'da milli kayakçı ile kayak hocası babasına mezar olan oteldeki 35 maddelik kusur raporuna ulaşıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yapılan denetimlerde otelin mimari yangın tahliyesi açısından 17 ayrı madde kusuru ve eksiği olduğu, yangın tesisat, söndürme ve mekanik sistemleri bakımından 10 maddeden kusurlu ve eksiğinin olduğu, yangın algılama ve elektrik tesisatları açısından da 8 madde kusuru ve eksiğinin olduğu belirtildi. Otel yönetimi eksiklerin 1 hafta içerisinde giderildiğini iddia etse de yangının ardından yapılan ilk incelemede otelin yangın alarmının çalışmadığı, yangın söndürme sprinter sistemin devreye girmediği ortaya çıktı.
Otelin 2 Ocak 2025 tarihinde konaklama ruhsatının iptal edilmesine rağmen 17 Mart 2025'e kadar neden müşteri kabul ettiği ise müfettişlerin incelemesinin ardından netlik kazanacak. Bu konuyla ilgili olarak Bursa Valiliği otelin 2 Ocak 2025 tarihinde konaklama izninin iptal edildiğini açıklarken, aynı anda Kervansaray Otel yönetimi ise otelin sezon sonu olan 17 Mart'ta jandarmaya bilgi verilerek kapatıldığı bilgisini paylaştı. Yapılan açıklamaların ardından vatandaşlar ise sosyal medyadan tepki gösterdi.