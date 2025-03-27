Bursa Uludağ'daki otel yangınının çıkış nedeni belli oldu: 'Süs bitkisi' detayı dikkat çekti

İŞTE 35 MADDELİK EKSİK LİSTESİ





Uludağ'da milli kayakçı ile kayak hocası babasına mezar olan oteldeki 35 maddelik kusur raporuna ulaşıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yapılan denetimlerde otelin mimari yangın tahliyesi açısından 17 ayrı madde kusuru ve eksiği olduğu, yangın tesisat, söndürme ve mekanik sistemleri bakımından 10 maddeden kusurlu ve eksiğinin olduğu, yangın algılama ve elektrik tesisatları açısından da 8 madde kusuru ve eksiğinin olduğu belirtildi. Otel yönetimi eksiklerin 1 hafta içerisinde giderildiğini iddia etse de yangının ardından yapılan ilk incelemede otelin yangın alarmının çalışmadığı, yangın söndürme sprinter sistemin devreye girmediği ortaya çıktı.