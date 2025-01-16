Bursa'da ayı alarmı: Havadan ve karadan aranıyor

Daha sonra kendisinin durumdan haberdar olduğunu belirten Kuş, şunları kaydetti:





"Ben de ayı barınağına bilgi verdim. Barınaktaki arkadaşlarla ayıyı köyün çıkışında gördük. Ayıyı barınağa doğru yönlendirip götürmeye çalışırken karşıdan gelen araçların ürkütmesiyle ayı orman istikametine kaçtı. Şu an ayının izleri saptandı. Mera bölgesinden Bayramdere istikametine gittiği düşünülüyor. Barınakta devrilen bir ağacın üzerine çıkıp kaçtığı tahmin ediliyor."











