İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi 20 gün önceden öngören Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan korkutan açıklama geldi. 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik depremden sonra büyük Marmara depremi için tehlikenin geçtiğini savunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul için yeni bir uyarı geldi. Silivri çukurunun olduğu bölgede kırılmayan bir fayın daha olduğunu söyleyen Üşümezsoy, "Kumburgaz çukurunda 6.2’lik bir deprem daha bekliyorum" diyerek vatandaşları açık açık uyardı.
İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi 20 gün önceden öngören Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 23 Nisan'daki depremin ardından "Büyük Marmara Depremi riski bitti" açıklamasıyla gündem olmuştu.
"6.2’lik bir deprem daha bekliyorum"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan yeni deprem tahmini geldi. Silivri açıklarında meydana gelen depremin bir benzerinin daha yaşanabileceğini söyleyen Üşümezsoy, "Kumburgaz çukurunda 6.2’lik bir deprem daha bekliyorum" dedi.
Canlı yayında yeni felaket sinyali
Beyaz TV'de katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Üşümezsoy, şu ifadeleri kullandı; "Bir depremde yırtılan yüzey, fayın uzunluğu ve derinliği... Eğer 100 kilometrelik bir yüzey yırtılırsa 10 km uzunluk, 10 km derinlik 6'lık bir deprem yapar. 200 kilometrelik bir yüzey yırtılırsa 20 km uzunluk, 20 km derinlik 6,2'lik bir deprem yapar."
"Kırılmayan bir fay daha var"
Silivri çukurunun orta kesimindeki fay daha aktiftir. 20-25 kilometre kadardır. Burada hemen hemen aynı uzunlukta kırılmayan bir fay daha var. Ama kırılan bölüm bizi rahatlattı.
"Aynı noktada aynı büyüklükte deprem bekliyoruz"
İstanbul, 6,2'lik depremle yıkılmadı. Ama bir kere daha deprem bekliyoruz aşağı yukarı aynı noktada, aynı büyüklükte. Bir 6,2'lik deprem olduğu zaman belki biraz daha etkili olabilir.
6,2'lik depremi 20 gün önce den bilmişti
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un 20 gün önceki açıklamasında, "Kumburgaz ve Silivri'de 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Orada da heyelanlı bölgeler çalışabilir. O anlamda ona dikkat etmek gerekir" uyarılarında bulunduğu ortaya çıktı.
Katıldığı bir programda olası İstanbul depremiyle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Üşümezsoy o açıklamasında iki ilçeye dikkat çekmişti.
İki bölgeyi uyardı
Bunlar Kumburgaz ve Silivri'ydi. Üşümezsoy açıklamasının devamında ise, "Kumburgaz ve Silivri'de 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Orada da heyelanlı bölgeler çalışabilir. İstanbul'da en çok yerleşim olan yerlerden biri. O anlamda ona dikkat etmek gerekir. Ama genel planda büyük deprem söz konusu değil" diye konuşmuştu.