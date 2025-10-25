Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Çocuk parkında panik anları: Şişli'de yokuştan kayan otomobil nedeniyle faciadan dönüldü

Çocuk parkında panik anları: Şişli'de yokuştan kayan otomobil nedeniyle faciadan dönüldü

19:5525/10/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber

Şişli'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yokuştan kayarak çocuk parkına girdi. Sürücü vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılırken kaza sırasında parkta kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Kaza, Mecidiyeköy Mahallesi Darcan Aralığı Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla hızla yokuş aşağı savrularak Muhtar Şevket Katılmış Parkı'na girdi.

 İhbar edilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracından çıkamayan sürücünün yardımına mahalle sakinleri koştu.

Kazadan yara almadan kurtarılan sürücü, bir süre dinlendikten sonra evine gitti. Kaza sırasında parkta çocuk olmaması ise olası bir facianın önüne geçti.

 Otomobil ise çekici ile parktan kaldırıldı.

'KAZA SIRASINDA PARKTA KİMSE YOKTU'


Araç sürücüsüne yardım eden mahalle sakini Abdullah Eke, "Biz burada bekliyorduk. Birden gaz sesi duyduk. Araba birden fırladı parka girdi. Arabanın içinden amcayı çıkardık. Sağlık durumu iyiydi. Sonra polisler geldi. Amca evine gitti. Parkın kenarında motosiklet vardı ona çarpmadı. Burada park var ama kaza sırasında kimse yoktu. Allah korumuş" dedi.

#Şişli
#Otomobil
#Yokuş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
POMEM başvuruları ne zaman, başladı mı, POMEM başvuru kılavuzu yayınlandı mı?