Çocuk parkında panik anları: Şişli'de yokuştan kayan otomobil nedeniyle faciadan dönüldü

'KAZA SIRASINDA PARKTA KİMSE YOKTU'





Araç sürücüsüne yardım eden mahalle sakini Abdullah Eke, "Biz burada bekliyorduk. Birden gaz sesi duyduk. Araba birden fırladı parka girdi. Arabanın içinden amcayı çıkardık. Sağlık durumu iyiydi. Sonra polisler geldi. Amca evine gitti. Parkın kenarında motosiklet vardı ona çarpmadı. Burada park var ama kaza sırasında kimse yoktu. Allah korumuş" dedi.