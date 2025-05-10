Damadı sandığı kişi tarafından dolandırıldı, 400 bin TL'sini kaptırdı: Sesini kopyalamışlar

'EĞER ŞİKAYETİMİ GERİ ÇEKERSEM 400 BİN LİRAYI BANA GERİ VERECEKLERMİŞ'





Gülfer Ünal, "Ben de öyle deyince, bu sefer dedim ki kendi kendime 'Niçin dedim bankadaki kasada bekleyecek benim param' dedim. Üst katta da kardeşimin hanımı oturuyor. Yabancı değiliz biz bu binada. Ondan sonra bu sefer aşağı yanıma indi gelin. Dedim ki, 'Ben de seni arayacaktım durum böyle böyle' haberleri yok bu işten. Geline, 'Ne için benim damadım paramı bankadaki kasaya koyuyor. Kasada durana kadar ben nasıl sakladıysam öyle saklayacağım'. Gelin de kızına telefon ediyor. Kızı da kendi kocasını arıyor diyor ki, 'Sen halamın bileziklerini almışsın. Halam bilezikleri istiyor'. Bu konuşmadan sonra damadım hızlı hızlı eve geldiler. Burada bir olay koptu. Ondan sonra damadım olmadığı ortaya çıktı. Aşağı indiler. Aşağı inip kameralara baktılar. Polis ve sivil polisler geldi. O gün o şekilde geçti. Perşembe günü, saat 10.00 gibi tekrar beni aradı damadım olduğunu iddia eden kişi 'Anne' diye. 'Ben de ona damadımın ismini kullanarak, sen bu musun? Dedim o da bana 'Benim anne, benim' dedi. Ben ona 'Ev telefonundan pek anlayamadım sen beni cep telefonumdan ara' dedim ve ondan sonra telefon kapandı bir daha da aranmadım. Hepsi bu kadar. Polisler yakalamışlar. Şubeye çağırdılar beni. Gittim ben de. Polisler, 'Tanıdın mı? Tanıdın mı?' diye gösterdiler. Hırsızların görüntüsünü gösteriyorlar. 4-5 kişilerdi sırayla. Bana gösteriyorlar 'Tanıyabilecek misin?' diye. Tanıdım bende. O an dedim ki, '2 numaralı' ve polisler de bana, 'Tamam' dediler. Şu anda bilmiyorum. Avukat demiş ki, 'Eğer mahkemeyi geriye alırsam, davacı olmazsam 400 bin lirayı bana geri vereceklermiş. Şu anda yeter ki benim param gelsin, benim lazım değil ki. Ben zaten koşuşturamıyorum. Yalnız gidemiyorum annem. Onun için bu şekilde oldu" dedi.