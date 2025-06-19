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Depremzede aileye sürpriz ziyaret: Yeni evlerinde ilk misafir Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Depremzede aileye sürpriz ziyaret: Yeni evlerinde ilk misafir Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

19:1819/06/2025, Perşembe
G: 19/06/2025, Perşembe
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'nin ardından depremzede bir aileyi ziyaret etti.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbeycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte ev ziyareti gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'ne katıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, törenin ardından depremzede bir aileyi ziyaret etti.

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