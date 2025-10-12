Yeni Şafak
Düğün çerezi hazırlayan ailenin başına evin tavanı çöktü

07:4312/10/2025, воскресенье
IHA
Denizli’de düğünde dağıtılacak çerezlerin ambalajlanması için bir araya gelen akrabaların bulunduğu kerpiç evin tavanı çöktü. Tavan çökmesi nedeniyle evde bulunanlardan 6 kişi yaralanarak hastanelere kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi 272/3 sokak üzerindeki tek katlı kerpiç evde meydana geldi. Hamit Tan’a ait evde Pazar günü gerçekleşecek olan düğünün hazırlıkları yapılıyordu.

Düğünde dağıtılacak çerezlerin hazırlanırken, aile üyeleri bir yandan da kendi aralarında oyun havası ile eğlendiği öğrenildi. Ailenin mutlu hazırlıkları sırasında içerisinde bulundukları kerpiç evin tavanı çöktü. Tavanın çökmesiyle birlikte evdekilerin yardım çığlıkları yükseldi.


Komşularının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık, polis, itfaiye ve SAR arama kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD, UMKE, itfaiye ve SAR ekipleri tavanı çöken eve girerek içeride bulunan yaralıları tahliye etti.

Tavanın çökmesi üzerine yaralanan 6 kişi ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler tavanı çöken evde detaylı incelemelerinin ardından ise kerpiç ev mühürlendi. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

#Denizli
#Merkezefendi
#Muratdede Mahallesi
