Dünya genelinde yazılım arızası kaosa neden oldu: Uçaklar inemedi ATM'ler kilitlendi

Açıklama geldi





TÜVTÜRK sosyal medya hesaplarından da konuyla ilgili açıklama yaptı.





Açıklamada, “Değerli müşterilerimiz, Kullandığımız global yazılım sisteminin dünya genelinde yaşadığı teknik aksaklık nedeniyle ülkemizde de birçok kurumu etkileyen kesintiler yaşanmaktadır ve araç muayene işlemleri de bu durumdan etkilenmektedir. Kurumumuz, söz konusu aksaklığın giderilmesi ve en kısa sürede muayene işlemlerine devam edilebilmesi için çalışmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.



