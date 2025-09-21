Yeni Şafak
Dünyanın en büyük ikinci saklı hazinesi: Binlerce kişi akın akın bölgeye gidiyor

12:4521/09/2025, Pazar
IHA
Dünyanın en büyük ikinci kanyonu olan Ihlara Vadisi, 14 kilometrelik uzunluğu, 105 kilisesi ve eşsiz doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Dünyanın en büyük 2. kanyonu olan Ihlara Vadisi doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Dünyanın en büyük 2. kanyonu olan Ihlara Vadisi doğa harikası güzellikleriyle yoğun ilgi görüyor. 

Tektonik yükselmeler ve Hasandağı volkanının püskürmesinin ardından çöküntüye uğrayan alan üzerinde ilerleyen Melendiz Çayı’nın binlerce yılık aşındırması sonucu oluşan Ihlara Vadisi ziyaretçilerine eşsiz bir doğa harikasını sergiliyor.

 14 kilometre uzunluğunda olan ve 382 basamaklı merdivenle inilen Ihlara Vadisi yerli-yabancı turistlerin ilgi odağı olurken, vadi doğal güzelliğinin yanı sıra bünyesinde barındırdığı onlarca kilise ve tarihi yapısıyla da dikkat çekiyor. 

Vadide 105 kilise ve yaklaşık 10 bin adet mağara bulunuyor. İçerisinden geçen Melendiz Çayı ile adeta tüm doğal güzellikleri barındıran Ihlara Vadisi yerli ve yabancı turistleri cezbediyor.I

Ihlara Vadisini gezmeye gelen yabancı turistler Ihlara Vadisinin eşsiz bir doğa harikası olduğunu belirtirken, Denizli’den Ihlara Vadisine gelen Meryem Azra Ongun, "Ihlara Vadisi tüm doğal güzellikleri içerisinde barındıran bir yer. Ihlara Vadisini çok güzel bulduk. 

Biz Denizli’den geldik Aksaray’a. Burada çok fazla yeşillik yoktu ama bu vadi de hem nehir var hem de su var. Kiliseleri gezdik" dedi.Ayşen Ongun ise "Ihlara Vadisi çok güzel, gezmesi epey bir zordu ama çok güzel bir yer" diye konuştu.

